Беременных россиянок обяжут дважды за срок проходить консультации у психолога

В России вводят новые правила медицинского сопровождения беременности. Минздрав утвердил обновлённый порядок оказания помощи по профилю «Акушерство и гинекология», согласно которому каждая беременная женщина должна будет дважды за срок пройти консультацию у психолога.

Источник: Life.ru

Как пояснил Life.ru главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Владимир Климов, изменения направлены на повышение качества и безопасности медицинской помощи будущим мамам. Психологическое сопровождение поможет женщинам лучше адаптироваться к беременности, справляться со стрессом и получать важную информацию о физиологических процессах.

Также специалисты рассчитывают, что новая мера позволит заранее выявлять проблемы, готовить пациенток к родам и формировать комфортную, семейно-ориентированную модель родоразрешения с партнёрским подходом и снижением тревожности.

Ранее власти объявили ещё об одной важной мере поддержки будущих родителей — бесплатном генетическом тестировании эмбрионов. Уже с этого года такие исследования будут проводить по ОМС для пар с высоким риском наследственных заболеваний. Это позволит выявлять опасные мутации ещё до беременности и снизить вероятность рождения детей с тяжёлыми патологиями.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.