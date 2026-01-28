Беременных россиянок обяжут дважды за срок проходить консультации у психолога

Как пояснил Life.ru главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Владимир Климов, изменения направлены на повышение качества и безопасности медицинской помощи будущим мамам. Психологическое сопровождение поможет женщинам лучше адаптироваться к беременности, справляться со стрессом и получать важную информацию о физиологических процессах.
Также специалисты рассчитывают, что новая мера позволит заранее выявлять проблемы, готовить пациенток к родам и формировать комфортную, семейно-ориентированную модель родоразрешения с партнёрским подходом и снижением тревожности.
Ранее власти объявили ещё об одной важной мере поддержки будущих родителей — бесплатном генетическом тестировании эмбрионов. Уже с этого года такие исследования будут проводить по ОМС для пар с высоким риском наследственных заболеваний. Это позволит выявлять опасные мутации ещё до беременности и снизить вероятность рождения детей с тяжёлыми патологиями.
