Беременных россиянок обяжут дважды за срок проходить консультации у психолога

Ранее власти объявили ещё об одной важной мере поддержки будущих родителей — бесплатном генетическом тестировании эмбрионов. Уже с этого года такие исследования будут проводить по ОМС для пар с высоким риском наследственных заболеваний. Это позволит выявлять опасные мутации ещё до беременности и снизить вероятность рождения детей с тяжёлыми патологиями.