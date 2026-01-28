«Что касается людей искусства, то наша задача — быть со страной»

— Когда я выступал с манифестом, которым пытался диагностировать состояние западного общества и западных элит, то никак не мог подумать, что эти самые элиты, в какой-то момент взявшие власть на Западе и в отдельных западных странах, теряя эту власть и ощущая угрозу своей власти и сформированной ими идеологии, дойдут до войны. Что будут готовы отстаивать свою власть ценой крови. Причём крови не своих, а чуждых им народов. И очень жаль, что Украина была использована как инструмент для того, чтобы бороться с нашей страной, которая взяла на себя декларацию других ценностей и внятно заявила, что не пойдёт путём, которым пытались повести весь мир западные элиты. Я подчёркиваю, элиты, не народы. Потому что, мне кажется, западные народы постепенно обретают трезвость взгляда на тех людей, которые пытаются их оболванить и повести за собой.