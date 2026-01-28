Работающим пенсионерам повысят выплаты. Сколько составит прибавка

— Кроме того, предоставляются два дня на диспансеризацию в год, которые оплачивает работодатель. Пенсионеров освобождают от уплаты имущественного и земельного налога. Также пенсионеру не нужно отрабатывать две недели, если он впервые увольняется по своему желанию в связи с выходом на пенсию, — пояснила юрист Елена Кузнецова.