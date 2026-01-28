Работающим пенсионерам повысят выплаты. Сколько составит прибавка

Какие выплаты работающим пенсионерам станут больше.
В Социальном фонде России сообщили, что автоматически повысят все назначенные выплаты, которые подлежат индексации 1 февраля. Со следующего месяца их перечислят в новых размерах.
Индексация составит 5,6%. Получить социальные выплаты можно по различным основаниям. Индексация затронет федеральных льготников. Многие из них получают пенсии. Если выплаты положены работающим пенсионерам, то индексация затронет и их.
— Февральская индексация, в частности, затронет людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других людей, пользующихся правом на федеральные льготы. Дополнительно к пенсии они получают так называемую ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), — отметили в СФР.
Кроме того, по данным Социального фонда, в феврале проиндексируют страховые выплаты, которые положены работникам, получившим травму на рабочем месте или профзаболевание. Максимальный размер единовременной выплаты в таких ситуациях увеличится до 163,6 тыс. рублей. Вырастет и максимальная сумма больничного в связи с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием. Она составит 503 тыс. рублей. Предельное пособие при утрате трудоспособности из-за травмы или заболевания достигнет 125,8 тыс. рублей в месяц.
Какие льготы положены работающим пенсионерам.
Работающие пенсионеры имеют право на отпуск до 14 дней в году без сохранения заработной платы в дополнение к оплачиваемому отпуску. Отказать им в дополнительном отдыхе работодатель не имеет права.
— Кроме того, предоставляются два дня на диспансеризацию в год, которые оплачивает работодатель. Пенсионеров освобождают от уплаты имущественного и земельного налога. Также пенсионеру не нужно отрабатывать две недели, если он впервые увольняется по своему желанию в связи с выходом на пенсию, — пояснила юрист Елена Кузнецова.
Тут есть определённые нюансы. Например, пенсионер может не платить имущественный налог за один объект каждого вида: квартиру, дом, гараж. Если у него, например, две квартиры, то за вторую придётся заплатить налог.
Что касается дополнительных дней отпуска, то в некоторых случаях пенсионер имеет право взять отпуск за свой счёт не на 14 дней, а на больший срок. Допустим, инвалид может получить дополнительный отдых до 60 календарных дней в году. Причём работодатель обязан предоставить дополнительный отпуск работающему пенсионеру вне зависимости от того, насколько сотрудник сейчас востребован. Отпуск предоставляется по первому требованию работника.
— Эти дни можно брать сразу или по частям. При этом важно учитывать, что на следующий год дополнительные дни отпуска не переносятся. Если человек не воспользуется своим правом, то неиспользованные дни пропадут, — пояснила Елена Кузнецова.
Также стоит отметить, что заключение срочного трудового договора с пенсионером по возрасту возможно только по соглашению сторон. Если человек выходит на пенсию, то переоформлять бессрочный трудовой договор на срочный запрещается.