МВД РФ будет получать информацию о детях-мигрантах в школах

Закон вступил в силу с 28 января.
Органы управления образованием в России с 28 января 2026 года обязаны сообщать МВД РФ о зачислении и отчислении детей мигрантов из школ и колледжей, а также о результатах их экзаменов по русскому языку. Об этом говорится в федеральном законе № 314-ФЗ, текст которого размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования», — говорится в документе, опубликованном 31 июля 2025 года на портале официального опубликования правовых актов. Помимо этого, документ устанавливает двусторонний обмен информацией между ведомствами. МВД будет информировать органы управления образованием о постановке на миграционный учет детей иностранцев и об их снятии с учета.
В законе также закрепляется порядок взаимодействия структур: будет определен формат и сроки передачи информации, а также перечень обязательных сведений о ребенке и его статусе. Предполагается, что обмен данными пойдет по защищенным каналам связи, а доступ к ним получат только уполномоченные сотрудники ведомств. Документ не уточняет, какие меры могут последовать для семьи и образовательной организации в случае расхождения сведений, однако устанавливает, что передача информации носит системный и регулярный характер.
Ранее власти уже заявляли о создании до конца 2027 года единой госинформационной системы контроля перемещений иностранных граждан, над которой работают МВД, ФСБ, Минтранс и Минцифры. Параллельно до декабря 2026 года запланирован запуск биометрической системы идентификации иностранцев при пересечении границы и оформлении статуса пребывания.