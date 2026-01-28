МВД РФ будет получать информацию о детях-мигрантах в школах

В законе также закрепляется порядок взаимодействия структур: будет определен формат и сроки передачи информации, а также перечень обязательных сведений о ребенке и его статусе. Предполагается, что обмен данными пойдет по защищенным каналам связи, а доступ к ним получат только уполномоченные сотрудники ведомств. Документ не уточняет, какие меры могут последовать для семьи и образовательной организации в случае расхождения сведений, однако устанавливает, что передача информации носит системный и регулярный характер.