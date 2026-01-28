Ричмонд
Трамп признался, что ему угрожает импичмент в 2026 году

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает инициативы демократов по запуску процедуры импичмента в случае поражения республиканцев на выборах в Конгресс в 2026 году. Об этом он заявил журналистам в Белом доме..

Срочная новость.

США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
