Стивен Сигал продает особняк на на Рублево-Успенском шоссе

Резиденция знаменитости состоит из основного двухэтажного дома, гостевого дома с баней и беседки-барбекю, которые расположены на лесном участке площадью 15 соток. В основном доме имеются три спальни, три санузла, кинотеатр, винная комната, кабинет, гараж на две машины. Гостевой дом с баней состоит из двух уровней: на первом этаже расположена сауна, душевая и санузел, на втором — спальня с санузлом.