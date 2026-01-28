Стивен Сигал продает особняк на на Рублево-Успенском шоссе

Голливудский актер Стивен Сигал продает особняк на Рублево-Успенском шоссе в Московской области. Об этом сообщили в компании NF Group, которая стала эксклюзивным консультантом по продаже резиденции артиста.
— Объектом продажи выступает загородный дом общей площадью 500 квадратных метров на закрытой охраняемой территории в клубном поселке «Конус», который спроектирован в единой архитектурной концепции и насчитывает 22 дома, — цитирует представителя компании РИА Недвижимость.
Резиденция знаменитости состоит из основного двухэтажного дома, гостевого дома с баней и беседки-барбекю, которые расположены на лесном участке площадью 15 соток. В основном доме имеются три спальни, три санузла, кинотеатр, винная комната, кабинет, гараж на две машины. Гостевой дом с баней состоит из двух уровней: на первом этаже расположена сауна, душевая и санузел, на втором — спальня с санузлом.
Запрашиваемую Сигалом за объект цену в компании не раскрыли, говорится в статье.
В декабре прошлого года Стивен Сигал заявил, что гордится быть русским. Он также сообщил, что готов продолжать жить и работать в РФ. Об этом актер сказал на церемонии награждения лауреатов премии «Мы вместе».