Резиденция Стивена Сигала выставлена на продажу: актер продает дом в Подмосковье площадью 500 квадратов

Актёр Стивен Сигал решил продать особняк в Подмосковье площадью 500 квадратов.

Источник: Комсомольская правда

Известный американский актер Стивен Сигал решил продать резиденцию в Подмосковье. Его владения включают жилой и гостевой дома. Общая площадь основного коттеджа составляет 500 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на компанию-консультанта по продаже резиденции NF Group.

Стивен Сигал, как утверждается, обладает роскошным двухэтажным домом, гостевым коттеджем с баней и беседкой. Площадь купленного им участка составляет 15 соток.

Если говорить о планировке основного дома актера, она включает три спальни, три санузла, винную комнату и кинотеатр. Кроме того, у Стивена Сигала имеется гараж на два автомобиля.

Между тем особняк певицы Аллы Пугачевой подешевел уже на 10 миллионов рублей. Его стоимость составляет 115 миллионов.