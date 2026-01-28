Резиденция Стивена Сигала выставлена на продажу: актер продает дом в Подмосковье площадью 500 квадратов

Известный американский актер Стивен Сигал решил продать резиденцию в Подмосковье. Его владения включают жилой и гостевой дома. Общая площадь основного коттеджа составляет 500 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на компанию-консультанта по продаже резиденции NF Group.
Стивен Сигал, как утверждается, обладает роскошным двухэтажным домом, гостевым коттеджем с баней и беседкой. Площадь купленного им участка составляет 15 соток.
Если говорить о планировке основного дома актера, она включает три спальни, три санузла, винную комнату и кинотеатр. Кроме того, у Стивена Сигала имеется гараж на два автомобиля.
