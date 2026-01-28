Хоромы в Париже, отель в Куршевеле. Как живут хозяева «Рандеву», пока в России батрачат их сотрудники

Показательная роскошь, которую демонстрировали участники шикарной вечеринки обувной сети Rendez-Vous в Куршевеле, в России вызвала широкий резонанс. Её назвали «пиром во время войны», организаторов обвиняли в отсутствии мало-мальского понимания ситуации в России и мире, а также напоминали, что сотрудники компании получают невысокие зарплаты и утопают в разнообразных штрафах, установленных менеджментом фирмы.
Выручка огромная, работники нищие.
Согласно опубликованным финансовым показателям, в 2024 году ООО «Рандеву» выручило 37 млрд рублей и показало чистую прибыль в более чем 760 млн рублей. При этом в 2025 году к фирме дважды подавали иски о неуплате взносов обязательного пенсионного страхования, в её отношении ФССП открыто 17 исполнительных производств на общую сумму более 170 тыс. рублей.
Сотрудники «Рандеву» в Сети жалуются на тяжёлые условия труда и низкую заработную плату, в компании большая текучка кадров. В ноябре 2025 года Роструд вынес очередное предостережение о нарушении прав работников в части режима рабочего времени и времени отдыха, невыплаты заработной платы в полном размере.
В то же время официально предъявить претензии к «Рандеву» за роскошную вечеринку разных блогеров и селебрити, которая, по самым скромным оценкам, обошлась продавцам обуви в несколько миллионов, вряд ли получится, ведь мероприятие, по словам организаторов, было организовано французским юрлицом на территории Франции.
Иллюзия ухода: кто на самом деле владелец «Рандеву».
Компания «Рандеву» появилась в 2014 году, её зарегистрировал Сергей Крамаренко, однако уже спустя полгода единственным владельцем фирмы стал Симон Бахчинян. Он владел «Рандеву» до мая 2022 года, а после переписал на свою сестру Мариам Бахчинян.
Стоит отметить, что это период, когда либеральная прослойка активно покидала страну в знак протеста против начала СВО. Тогда многие продавали активы или выводили их за рубеж, однако Симон Бахчинян поступил иначе: складывается впечатление, что формально он вышел из собственников компании, однако, судя по данным бизнес-реестров, новая собственница предприятия сразу же оказалась перед ним в долгу.
Вся её доля оказалась в залоге, а залогодержателем выступает брат Симон. Складывается впечатление, что де-факто «Рандеву» до сих пор контролируется и принадлежит уехавшему в Куршевель Симону Бахчиняну.
Кипр, Франция и главный офис в Париже.
Из зарубежных бизнес-реестров Life.ru выяснил, что коммерцией на территории Франции продавец обуви ведёт как гражданин Кипра. Эту информацию также косвенно подтверждает и то, что владельцем торгового знака RENDEZVOUS является кипрская компания «ТМ Рандеву Сервисез Лимитед».
В России Бахчинян вышел из всех своих бизнесов, оставив лишь ИП, которое, судя по ОКВЭД, занимается всем — от продажи и упаковки товаров до управления собственной недвижимостью.
То есть после бегства из страны на возможные упрёки за рубежом Симон Бахчинян может смело отвечать, что с Россией он порвал. И, судя по успешности его бизнеса в Пятой республике, можно предположить, что так оно и было.
Что скрывается за адресом 28 Rue Fabert в Париже.
Во Франции официально Симон Бахчинян сейчас владеет несколькими фирмами: Neon, SAR, Derby Courchevel и Abricot. У последней, кстати, до недавнего времени была российская тёзка — фирма «Абрико» с деятельностью в сфере аренды интеллектуальной собственности. Однако Бахчинян избавился от неё ещё в 2020 году.
Все фирмы занимаются бизнесом в сфере недвижимости. И все они располагаются по одному и тому же адресу: 28 RUE FABERT 75007 PARIS. Это жилой дом, и на четвёртом его этаже находится квартира площадью около 260 кв. метров и ориентировочной стоимостью около 5 млн евро.
Фирма Abricot интересна тем, что ей принадлежат жилые и коммерческие помещения в комплексе Résidence Les Grandes Alpes по адресу: коммуна Сен-Бон-Тарантез, Куршевель, 1850, к которому, похоже, относится одноимённый пятизвёздочный отель.
А на Derby Courchevel, соучредителем которой является сын Бахчиняна Давид Гамазин, оформлены два двойных гаража и три коммерческих помещения (магазины).
Бывшая жена, сын и их французские активы.
Впрочем, не менее интересна собственность уже бывшей супруги Оксаны Бахчинян (Гамазиной), с которой бизнесмен развёлся ещё в январе 2017 года в Москве, и сына Давида Гамазина.
На них, например, зарегистрирована фирма DGB Freedom. Она тоже занимается недвижимостью, тоже находится в жилом доме по адресу: 9 PLACE VAUBAN 75007 PARIS — это практически центр города. Здесь расположена квартира стоимостью около 3,6 млн евро.
Ещё одна фирма — RSIA, ей принадлежит целый комплекс строений и земельных участков площадью около 3 га. Здесь находятся квартира, два парковочных места, голубятня и даже водонапорная башня. А кроме этого, принадлежит коттедж Hameau Eiram Chaumière. Стоимость этих активов находится в пределах 3,3 млн евро.
И, наконец, фирма ODS Concept — согласно французским бизнес-реестрам, она специализируется на розничной торговле и пользуется товарным знаком RENDEZ-VOUS. Филиалы компании находятся в Париже на Севастопольском бульваре и в Куршавеле по адресу: ESPACE DIAMANT IMMEUBLE LES GRANDES ALPES 73120 COURCHEVEL. Это и есть тот самый куршевельский бутик Rendez-Vous.