У россиян пропали маркировки звонков от банков

Российские абоненты с 27 января перестали видеть на экранах своих телефонов привычные пометки «банк» или названия Сбербанка, ВТБ и Альфа-Банка при входящих звонках. Идентификацию вызовов отключила «большая четверка» операторов («МТС», «МегаФон», «Билайн», «Т2 Мобайл») сотовой связи, поскольку кредитные организации до сих пор не заключили с ними договоры на этот обязательный сервис. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке и в телеком-компаниях, а также проверку, проведенную корреспондентом издания.