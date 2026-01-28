У россиян пропали маркировки звонков от банков

Банки не заключили договоры с «большой четверкой».
Российские абоненты с 27 января перестали видеть на экранах своих телефонов привычные пометки «банк» или названия Сбербанка, ВТБ и Альфа-Банка при входящих звонках. Идентификацию вызовов отключила «большая четверка» операторов («МТС», «МегаФон», «Билайн», «Т2 Мобайл») сотовой связи, поскольку кредитные организации до сих пор не заключили с ними договоры на этот обязательный сервис. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке и в телеком-компаниях, а также проверку, проведенную корреспондентом издания.
«Именно с 27 января операторы начали сопровождать звонки от тех, с кем договоры не заключены, пометкой “без маркировки”», — рассказал представитель «Т2 РТК Холдинга» (бренд Т2) и собеседник в еще одной компании из «большой четверки». Его слова приводит РБК.
В день вступления изменений в силу входящие звонки от «Сбера» и Альфа-Банка больше не отображались как банковские. Вместо стандартной пометки «банк» или указания конкретного названия финансовой организации на экране появлялась надпись «звонок без маркировки». Проверить работу сервиса для ВТБ не удалось: в службе поддержки банка сообщили, что оформить обратный вызов сейчас нельзя и предложили клиенту позвонить самостоятельно. «Сейчас заказать обратный звонок не получится», — заявили в поддержке ВТБ.
Представители операторов «большой четверки» не ответили РБК напрямую, согласовали ли они условия по маркировке с ведущими банками. При этом в двух компаниях подтвердили, что с 27 января действует единый подход: все вызовы от абонентов, с которыми не оформлены договоры на услугу идентификации, теперь отображаются у клиентов как «без маркировки».
Ранее банки ужесточили процедуры проверки при снятии крупных сумм наличных через банкоматы. При запросе значительной суммы операция приостанавливается, а клиенту поступает звонок для подтверждения операции. Параллельно ЦБ с 1 января 2026 года расширяет список признаков мошеннических переводов и вводит новые возможности пополнения счетов через банкоматы с помощью СБП, что увеличивает значимость корректной идентификации звонков от финансовых организаций.