МВД будет получать информацию о зачислении детей мигрантов в школы

РИА Новости: МВД будет знать о зачислении детей мигрантов в школы и колледжи.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Органы управления образованием теперь будут сообщать МВД РФ о зачислении детей мигрантов в школы и колледжи, их отчислении, а также о результатах тестирования на знание русского языка.

Соответствующий федеральный закон вступил в силу 28 января.

Так, согласно федеральному закону № 314-ФЗ, органы управления образованием теперь будут передавать в МВД информацию о результатах экзамена детей мигрантов на знание русского языка, зачислении их в школы и колледжи и отчислении из них, а также об обращении о зачислении в образовательное учреждение детей иностранцев, включенных в реестр контролируемых лиц.

В свою очередь, правоохранители теперь будут сообщать органам образования информацию о постановке на миграционный учет детей иностранцев или снятии их с учета.

«Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования», — говорится в документе, опубликованном 31 июля 2025 года на портале официального опубликования правовых актов.