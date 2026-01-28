Церковь объяснила, когда отмечать дни рождения почивших родственников

Россияне чаще всего отмечают дни рождения усопших родственников в даты их физического появления на свет. В это время семьи вспоминают почивших близких и молятся за них. В РПЦ рассказали, когда правильнее отмечать их дни рождения, цитирует ИА ЕЛЬ.
В материале сказано, что вспоминать усопших в день их рождения не запрещено. При этом РПЦ отдает большее значение годовщине кончины. Кроме того, верующие с особым трепетом относятся к сороковому дню после смерти. В эту дату стоит усиленно молиться, пишет автор.
РПЦ порекомендовала посещать храм с заказом поминальной службы в день памяти близкого. Советуется также чтение акафиста за упокой.
