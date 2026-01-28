В России обсуждают введение лимита на количество карт в одном банке

Однако, по мнению НСФР, предложенная мера является совершенно избыточной для достижения цели в борьбе с мошенниками, так как для участия в мошеннических схемах физические лица в большинстве случаев оформляют сразу значительное количество платежных карт в одном банке, что и так регулируется посредством внутрибанковского ограничения числа карт.