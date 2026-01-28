Минпросвещения и МВД будут передавать друг другу данные о детях мигрантов

В рамках межведомственного взаимодействия МВД будет информировать органы управления образованием о постановке детей-иностранцев на миграционный учет и снятии с него, что поможет оперативно решать вопросы их устройства на учёбу. В свою очередь, Министерство просвещения будет передавать в МВД данные о подаче заявлений на зачисление, результаты тестирования по русскому языку, а также факты зачисления или отчисления учащегося.