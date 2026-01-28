Ричмонд
Минпросвещения и МВД будут передавать друг другу данные о детях мигрантов

С 28 января вступает в силу закон, устанавливающий регулярный обмен информацией между Министерством просвещения РФ и Министерством внутренних дел о несовершеннолетних иностранных гражданах, обучающихся в российских школах и колледжах.

В рамках межведомственного взаимодействия МВД будет информировать органы управления образованием о постановке детей-иностранцев на миграционный учет и снятии с него, что поможет оперативно решать вопросы их устройства на учёбу. В свою очередь, Министерство просвещения будет передавать в МВД данные о подаче заявлений на зачисление, результаты тестирования по русскому языку, а также факты зачисления или отчисления учащегося.

Как отметил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, автоматизированный обмен данными повысит прозрачность и эффективность учёта и контроля за иностранными гражданами, проживающими в России, и позволит оперативнее отслеживать законность пребывания ребёнка и его родителей в стране.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк добавила, что нововведение направлено на контроль за пребыванием несовершеннолетних иностранцев, а взаимодействие будет осуществляться на базе информационного ресурса МВД с последующим включением этих сведений в цифровой профиль иностранного гражданина.

Отмечается, что по сравнению с началом 2025 года количество несовершеннолетних иностранных граждан в России сократилось почти на 25%. В отношении иностранцев, допустивших грубое нарушение обязанности по обеспечению законного пребывания и обучения своих детей, может быть принято решение о нежелательности их дальнейшего нахождения в стране.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

