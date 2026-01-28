Выдачи ипотеки в России в декабре 2025 года подскочили в 1,5 раза

Средний срок ипотеки в декабре вырос до максимальных в 2025 году 285 месяцев (23 года 9 месяцев), что стало вторым по величине значением за все время кредитования. Пиковое значение было зафиксировано в июне 2024 года, когда ипотеку выдавали в среднем на 292 месяца (24 года 4 месяца).