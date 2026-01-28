Выдачи ипотеки в России в декабре 2025 года подскочили в 1,5 раза

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российские банки в декабре выдали максимальное за 2025 год количество ипотечных кредитов — 162,81 тысячи, что в 1,5 раза больше уровня предыдущего месяца, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
«В декабре зафиксирован всплеск ипотечного кредитования. Банки выдали россиянам максимальное за 2025 год количество кредитов на покупку жилья — 162,81 тысячи штук. По сравнению с результатами ноября количество выдач выросло на 47%: в ноябре было выдано 110,53 тысячи кредитов», — отметили в ОКБ, добавив, что в годовом выражении выдачи подскочили в 2,5 раза.
Объем выданных ипотечных кредитов в декабре тоже стал максимальным за весь прошлый год, увеличившись также в 1,5 раза в месячном выражении — до 776,8 миллиарда рублей. В годовом исчислении объем кредитования вырос в 2,8 раза.
«В декабре новое жилье заняло 50% от общего количества и 61% от общего объема ипотечных кредитов (доля вторичного жилья составила 50% и 39% соответственно). Годом ранее доля первичного жилья занимала 53% от общего количества и 69% от общего объема ипотечного кредитования (доля вторички — 47% и 31%)», — говорится в релизе.
Также сообщается, что средний размер ссуды на покупку жилья в декабре достиг максимального уровня за всю историю ипотечного кредитования и составил 4,8 миллиона рублей. При этом средний размер ипотеки на покупку жилья в новостройке составил 5,7 миллиона рублей, на покупку вторички — 3,7 миллиона рублей.
Средний срок ипотеки в декабре вырос до максимальных в 2025 году 285 месяцев (23 года 9 месяцев), что стало вторым по величине значением за все время кредитования. Пиковое значение было зафиксировано в июне 2024 года, когда ипотеку выдавали в среднем на 292 месяца (24 года 4 месяца).
Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку жилья в декабре составила 18,26%. При этом ПСК на покупку квартиры в новостройке была равна 18,10%, на покупку жилья на вторичном рынке — 19,52%, добавили в ОКБ.