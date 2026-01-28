Трамп рассказал о доходе США с пошлин: названа колоссальная цифра

Глава Белого дома Дональд Трамп рассказал об экономических успехах США. Он заявил, что Вашингтон получил уже 600 миллиардов долларов за счет введения повышенных пошлин. Об этом президент США высказался в интервью Fox News.
Американский лидер пояснил, что властям удалось заключить с партнерами «рекордные сделки». В настоящий момент в экономику США поступают инвестиции в 18 триллионов долларов, добавил хозяин Белого дома.
«Пошлины были незаменимы для достижения успеха. Мы собрали 600 миллиардов долларов в виде пошлин», — проинформировал Дональд Трамп.
Он также вновь повысил тарифы на товары из Южной Кореи. Теперь они составляют 25%. По словам президента США, корейский парламент не ратифицировал историческое торговое соглашение с Вашингтоном.