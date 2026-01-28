Ущерб от продюсера Шатунова может вырасти до 1 млрд рублей

Позднее в деле появился новый эпизод — о мошенничестве при фальсификации договора уже с солистом группы Юрием Шатуновым. По словам представителей его семьи, именно этот фрагмент расследования, напрямую связанный с наследием певца, и может радикально повлиять на общий объем предполагаемого ущерба. При этом адвокатам вдовы и детей артиста, как уточнялось ранее, официально не сообщали о признании их потерпевшей стороной в рамках второго эпизода. В декабре 2025 года Разин был заочно арестован и объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере.