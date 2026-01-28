Ущерб от продюсера Шатунова может вырасти до 1 млрд рублей

Сейчас материальный ущерб от действий Разина составляет около 500 млн рублей.
Семья умершего в 2022 году солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова полагает, что общий размер ущерба по уголовному делу в отношении продюсера коллектива Андрея Разина может достигнуть 1 млрд рублей. Об этом сообщили в окружении родственников артиста.
«По нашей скромной оценке, ущерб по уголовному делу Андрея Разина из-за появления в нем второго эпизода мошенничества в особо крупном размере, который непосредственно связан с Юрой Шатуновым, может увеличиться в два раза и составить около 1 млрд рублей», — приводит заявление источника ТАСС. Сейчас в материалах уголовного дела фигурирует ущерб около 500 млн рублей — это сумма, предварительно установленная по эпизоду с поэтом Сергеем Кузнецовым.
Уголовное дело в отношении Андрея Разина возбудили еще в 2021 году. Поводом стало присвоение денежных средств, которые, по версии следствия, должны были выплачиваться как лицензионное вознаграждение поэту Сергею Кузнецову за исполнение песен «Ласкового мая». Вдова Кузнецова признана по этому делу потерпевшей. Расследование исходит из того, что продюсер в течение длительного времени использовал поддельный договор с автором хитов, чтобы получать деньги в качестве правообладателя музыкальных произведений.
Позднее в деле появился новый эпизод — о мошенничестве при фальсификации договора уже с солистом группы Юрием Шатуновым. По словам представителей его семьи, именно этот фрагмент расследования, напрямую связанный с наследием певца, и может радикально повлиять на общий объем предполагаемого ущерба. При этом адвокатам вдовы и детей артиста, как уточнялось ранее, официально не сообщали о признании их потерпевшей стороной в рамках второго эпизода. В декабре 2025 года Разин был заочно арестован и объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере.