В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Предотвратить заболевание гриппом и ОРВИ можно, если носить медицинскую маску, не касаться рта и глаз немытыми руками, а при возвращении домой промывать нос изотоническим раствором, рассказала РИА Новости доцент медицинских наук, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Респираторный этикет» имеет важное значение в сезон гриппа и ОРВИ. Старайтесь по возможности избегать мест массового скопления людей. Если это невозможно, используйте защитные медицинские маски везде, где существует потенциальная опасность заражения: в общественном транспорте, при посещении публичных мест и мероприятий и так далее", — сообщила Пшеничная.
Она также рекомендовала мыть руки с мылом как можно чаще — в течение дня на работе, после посещения людных мест, поездки в общественном транспорте.
«Заведите привычку при возвращении домой промывать нос изотоническим раствором. Следите за руками — старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми и/или необработанными антисептиками руками. Человек неосознанно совершает такие прикосновения в среднем 23−25 раз в час», — добавила специалист.
Эксперт также посоветовала следить за чистотой гаджетов. Необходимо периодически протирать антисептиком телефоны, планшеты, смарт-часы и так далее.
«Соблюдайте респираторный этикет по отношению к окружающим людям: при кашле, чихании в публичном месте или общественном транспорте старайтесь отворачиваться от окружающих, прикрывать рот сгибом локтя или рукавом, пользоваться одноразовыми носовыми платками и так далее», — уточнила Пшеничная.
Самое главное правило — оставаться дома в случае заболевания, подчеркнула специалист. При появлении любых симптомов ОРВИ она рекомендовала обращаться к врачу для своевременной и точной диагностики, которая позволит назначить адекватное и лечение и определить прогноз заболевания.