В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ

«Респираторный этикет» имеет важное значение в сезон гриппа и ОРВИ. Старайтесь по возможности избегать мест массового скопления людей. Если это невозможно, используйте защитные медицинские маски везде, где существует потенциальная опасность заражения: в общественном транспорте, при посещении публичных мест и мероприятий и так далее", — сообщила Пшеничная.