Может вырасти до миллиарда: Семья Шатунова назвала предполагаемый ущерб от действий Разина

«По нашей скромной оценке, ущерб по уголовному делу Андрея Разина из-за появления в нем второго эпизода мошенничества в особо крупном размере, который непосредственно связан с Юрой Шатуновым, может увеличиться в два раза и составить около 1 млрд рублей», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении семьи Шатунова.