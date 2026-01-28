Ричмонд
Может вырасти до миллиарда: Семья Шатунова назвала предполагаемый ущерб от действий Разина

Семья Шатунова считает, что мошенничество Разина могло нанести ущерб в миллиард.

Источник: Комсомольская правда

Семья солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова допускает, что общий размер ущерба по уголовному делу по факту мошенничества в отношении продюсера Андрея Разина может вырасти до миллиарда рублей.

«По нашей скромной оценке, ущерб по уголовному делу Андрея Разина из-за появления в нем второго эпизода мошенничества в особо крупном размере, который непосредственно связан с Юрой Шатуновым, может увеличиться в два раза и составить около 1 млрд рублей», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении семьи Шатунова.

Напомним, Юрий Шатунов умер в 2022 году.

Продюсер Андрей Разин объявлен в розыск и заочно арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело. Один эпизод касается присвоения Разиным лицензионного вознаграждения поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен популярной группы. Второй — мошенничество при фальсификации договора с солистом группы Юрием Шатуновым.

Ранее сообщалось, что ущерб по делу продюсера «Ласкового мая» превысил 500 млн рублей.