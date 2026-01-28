Baltnews: Долина может лишиться двух квартир в Латвии из-за санкций ЕС

Народная артистка России Лариса Долина может потерять две квартиры в Юрмале из-за санкций Европейского союза. Об этом написало издание Baltnews.
Латвийский адвокат сообщил журналистам, что российская певица может лишиться своей недвижимости из-за задолженности по коммунальным платежам. По его словам, попытки решить данную проблему обходными путями могут повлечь за собой уголовную ответственность.
— Ситуация ужасная. Единственный выход в этом случае — подать в суд на страну и попытаться добиться отмены санкций как необоснованных, — заявил адвокат изданию.
Две квартиры Ларисы Долиной в районе Дзинтари в латвийском городе Юрмале могут подпасть под национализацию. Об этом 19 декабря 2025 года рассказал адвокат Александр Бенхин. Он отметил, что прямого указания в законах Латвии и санкционных пакетах на конфискацию недвижимости артистки нет. Но из-за санкций Евросоюза и заморозки активов она не может оплачивать долги даже за ЖКХ и продавать жилье.
