Baltnews: Долина может лишиться двух квартир в Латвии из-за санкций ЕС

Народная артистка России Лариса Долина может потерять две квартиры в Юрмале из-за санкций Европейского союза. Об этом написало издание Baltnews.

Латвийский адвокат сообщил журналистам, что российская певица может лишиться своей недвижимости из-за задолженности по коммунальным платежам. По его словам, попытки решить данную проблему обходными путями могут повлечь за собой уголовную ответственность.

— Ситуация ужасная. Единственный выход в этом случае — подать в суд на страну и попытаться добиться отмены санкций как необоснованных, — заявил адвокат изданию.

Две квартиры Ларисы Долиной в районе Дзинтари в латвийском городе Юрмале могут подпасть под национализацию. Об этом 19 декабря 2025 года рассказал адвокат Александр Бенхин. Он отметил, что прямого указания в законах Латвии и санкционных пакетах на конфискацию недвижимости артистки нет. Но из-за санкций Евросоюза и заморозки активов она не может оплачивать долги даже за ЖКХ и продавать жилье.

Лариса Долина во время исполнения строчек из песни «Feeling Good» намекнула на новый период в своей жизни после скандала с квартирой в Хамовниках. 27 января она дала свой первый сольный концерт в этом году в московском баре Petter.

