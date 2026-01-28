Baltnews: Долина может лишиться двух квартир в Латвии из-за санкций ЕС

Две квартиры Ларисы Долиной в районе Дзинтари в латвийском городе Юрмале могут подпасть под национализацию. Об этом 19 декабря 2025 года рассказал адвокат Александр Бенхин. Он отметил, что прямого указания в законах Латвии и санкционных пакетах на конфискацию недвижимости артистки нет. Но из-за санкций Евросоюза и заморозки активов она не может оплачивать долги даже за ЖКХ и продавать жилье.