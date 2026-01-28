Ташкент потребовал от Москвы уважения прав мигрантов в ходе рейдов

МИД Узбекистана заявил, что обсуждались защиты прав и интересов граждан стран, которые работают в России.
Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Олимжон Абдуллаев на встрече с послом России в республике Алексеем Ерховым в Ташкенте потребовал обеспечить соблюдение прав и человеческого достоинства узбекских трудовых мигрантов в РФ, в том числе нарушивших миграционное законодательство. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана и посольство России в республике.
«Узбекская сторона особо подчеркнула принципиальную важность недопущения любых форм ущемления прав и человеческого достоинства граждан Республики Узбекистан, включая как законопослушных лиц, так и граждан, допустивших нарушения миграционного законодательства, в ходе проведения миграционных проверок и рейдовых мероприятий», — говорится в заявлении МИД республики. Российская дипмиссия со своей стороны подтвердила, что на встрече обсуждались вопросы совершенствования трудовой миграции и дальнейшего упорядочения миграционных процессов.
В переговорах участвовали генконсулы Узбекистана, работающие в российских регионах, а также руководство консульского отдела посольства России, профильные сотрудники по миграционным вопросам и представители правоохранительных органов. Стороны обсудили механизмы оперативного обмена информацией о задержаниях и депортациях, порядок консульского доступа к гражданам Узбекистана и практику взаимодействия с региональными властями РФ. Особое внимание уделили созданию понятных и прозрачных процедур легализации труда, информированию мигрантов о требованиях российского законодательства и рисках его нарушения.
Вопрос соблюдения прав трудовых мигрантов в РФ обострился на фоне активных мер по их выдворению. Так, в новогодние каникулы в ХМАО судебные приставы депортировали более 25 иностранцев, еще свыше 100 содержатся в центре временного содержания. За весь прошлый год из Югры выдворили 1109 человек, в основном выходцев из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана.