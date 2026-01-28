Ташкент потребовал от Москвы уважения прав мигрантов в ходе рейдов

Вопрос соблюдения прав трудовых мигрантов в РФ обострился на фоне активных мер по их выдворению. Так, в новогодние каникулы в ХМАО судебные приставы депортировали более 25 иностранцев, еще свыше 100 содержатся в центре временного содержания. За весь прошлый год из Югры выдворили 1109 человек, в основном выходцев из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана.