В аэропорту Краснодара введены временные ограничения

В аэропорту Краснодара (Пашковский) введены временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов. Временные ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.

