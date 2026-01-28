Россиян ждет 6 коротких рабочих недель в 2026 году

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пять четырехдневных и одна трехдневная рабочая неделя ожидает жителей России в 2026 году, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
«В 2026 году запланировано пять четырехдневных рабочих недель: в конце февраля, во второй неделе марта, в конце апреля, во второй неделе мая и во второй неделе июня. В конце года ожидается еще трехдневная рабочая неделя с 28 по 30 декабря», — сказала Подольская.
Она добавила, что такие «благоприятные» периоды создают дополнительные возможности для более эффективного планирования отдыха и рабочих задач.