Россиян ждет 6 коротких рабочих недель в 2026 году

РИА Новости: в 2026 году россиян ждут 5 четырехдневных рабочих недель.

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пять четырехдневных и одна трехдневная рабочая неделя ожидает жителей России в 2026 году, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

«В 2026 году запланировано пять четырехдневных рабочих недель: в конце февраля, во второй неделе марта, в конце апреля, во второй неделе мая и во второй неделе июня. В конце года ожидается еще трехдневная рабочая неделя с 28 по 30 декабря», — сказала Подольская.

Она добавила, что такие «благоприятные» периоды создают дополнительные возможности для более эффективного планирования отдыха и рабочих задач.