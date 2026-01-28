−16 градусов ожидается в Иркутске 28 января

В Иркутске днем 28 января 2026 года потеплеет до −14…-16 градусов, снега не ожидается. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, будет дуть переменный ветер до 1−6 м/с, после захода солнца похолодает до −25…-27.
— Переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег, в отдельных районах туман, ветер юго-восточный, северо-восточный 3−8 м/с, температура ночью −32…-37, местами −22…-27, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
Днем в Приангарье столбик термометра покажет −19…-24 градуса, местами −11…-16, в северных и верхнеленских районах ночью −43…-48, днем −27…-32.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 28 января в Правобережном и Октябрьском районах Иркутска отключат отопление и горячую воду.