−16 градусов ожидается в Иркутске 28 января

В Иркутске днем 28 января 2026 года потеплеет до −14…-16 градусов, снега не ожидается. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, будет дуть переменный ветер до 1−6 м/с, после захода солнца похолодает до −25…-27.