LETA: Правозащитника Гапоненко приговорили к 10 годам тюрьмы в Латвии

В Латвии приговорили к 10 годам тюрьмы 71-летнего ученого и правозащитника Александра Гапоненко. Об этом во вторник, 27 января, сообщило агентство LETA.
— Рижский районный суд приговорил Александра Гапоненко к 10 годам лишения свободы и трем годам пробационного надзора за помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии, а также за разжигание национальной ненависти и вражды, — сказано в статье.
Ученого обвиняли в том, что он якобы занимался в составе группы лиц разжиганием национальной и этнической розни и ненависти, а также в помощи иностранному государству в «деятельности, направленной против Латвии, с использованием автоматизированной системы обработки данных».
Прокуратура считает, что правозащитник распространял якобы недостоверные утверждения, в том числе о преследовании русских, запрете на русский язык, называл ликвидацию русскоязычных школ этноцидом и изображал латышей враждебными по отношению к русскоязычным жителям.
Латвийские власти хотели бы депортировать всех русскоязычных жителей страны. Об этом в октябре 2025 года заявил выдворенный из Латвии 74-летний пенсионер Григорий Еременко. Также он сообщил, что получил российский паспорт за полчаса.