Уехавший в США комик Незлобин признался, что вынужден был продать жильё в Москве

Российский комик Александр Незлобин, уехавший в США, признался, что был вынужден продать квартиру в Москве.
«Пришлось продать, просто хотя бы чтобы переинвестировать эти деньги», — сказал артист в интервью блогеру Юрию Дудю*, добавив, что после погашения ипотеки от денег за продажу квартиры у него осталось порядка 300 тысяч долларов.
Напомним, Незлобин уехал из России в США в начале 2022 года. Комик признался, что после переезда его доход упал в десять раз.
Также Незлобин сравнил жизнь в Соединённых Штатах с компьютерной игрой, подчеркнув, что в начале пребывания в Штатах ему в первую очередь не хватало ощущения стабильности. Артист пожаловался, что не был уверен, что вместе с дочерью сможет дожить до конца очередного месяца.
Тем временем продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко высказал мнение, что уехавший в США комик Александр Незлобин может потерять популярность из-за отсутствия в российском информационном пространстве. Его ждет падение гонораров уже через пару лет.
