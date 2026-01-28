Доцент рассказала, кто выйдет на пенсию в 2026 году

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пенсию по старости в 2026 году смогут получить россияне, которые достигли пенсионного возраста — 59 лет для женщин и 64 года для мужчин, а также наработали стаж 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов, сообщила РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.