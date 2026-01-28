В США задержали двух россиянок, которые якобы заехали на территорию военной базы

Американские власти задержали двух женщин из России, которые якобы въехали на территорию военной базы в штате Калифорния, они ожидают репатриации. Об этом во вторник, 27 января, сообщили в пресс-службе российского посольства в США.
— По информации Иммиграционно-таможенной службы США от 26 января, ей были переданы задержанные после «несанкционированного въезда» на территорию военной базы Кэмп-Пендлтон в штате Калифорния две гражданки РФ. Сейчас они находятся в местном депортационном центре, ожидая репатриации, — рассказали в пресс-службе диппредставительства, передает ТАСС.
26 января сообщалось, что туристок из России арестовали в Соединенных Штатах из-за того, что они случайно заехали на военную базу в поисках McDonald’s. По данным Shot, им грозит до полугода тюрьмы.
Сообщается, что уроженки Самары путешествовали по США на автомобиле. Когда они ехали по трассе в Сан-Диего, девушки проголодались и решили заехать в ближайший McDonald’s. Навигатор построил самый короткий маршрут, и россиянки свернули с дороги.
Когда они приехали на место, то оказались на военной базе морской пехоты Camp Pendleton — до точки назначения оставалось пять километров.