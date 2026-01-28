В США задержали двух россиянок, которые якобы заехали на территорию военной базы

— По информации Иммиграционно-таможенной службы США от 26 января, ей были переданы задержанные после «несанкционированного въезда» на территорию военной базы Кэмп-Пендлтон в штате Калифорния две гражданки РФ. Сейчас они находятся в местном депортационном центре, ожидая репатриации, — рассказали в пресс-службе диппредставительства, передает ТАСС.