Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России могут ввести льготную ипотеку для молодых ученых: что об этом известно

В Госдуме хотят расширить льготную ипотеку на молодых ученых-медиков.

Источник: Комсомольская правда

Российские молодые ученые-медики могут получить право на льготную ипотеку. Это решение позволит предотвратить отток специалистов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко, цитирует ТАСС.

Парламентарий рассказал, что молодые ученые в таком случае могли бы приобрести свое жилье. Сфера здравоохранения нуждается в новых медицинских разработках, добавил депутат.

«Чтобы поддержать молодых ученых, занимающихся медицинскими разработками, я предлагаю распространить на данную категорию специалистов программу льготной ипотеки», — обратился Игорь Антропенко.

В РФ поставлен новый рекорд по числу граждан с непогашенной ипотекой. Количество заемщиков составило 11 миллионов человек. Рост числа граждан с ипотекой связан с введением программ льготного кредитования.