В России могут ввести льготную ипотеку для молодых ученых: что об этом известно

Российские молодые ученые-медики могут получить право на льготную ипотеку. Это решение позволит предотвратить отток специалистов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко, цитирует ТАСС.
Парламентарий рассказал, что молодые ученые в таком случае могли бы приобрести свое жилье. Сфера здравоохранения нуждается в новых медицинских разработках, добавил депутат.
«Чтобы поддержать молодых ученых, занимающихся медицинскими разработками, я предлагаю распространить на данную категорию специалистов программу льготной ипотеки», — обратился Игорь Антропенко.
В РФ поставлен новый рекорд по числу граждан с непогашенной ипотекой. Количество заемщиков составило 11 миллионов человек. Рост числа граждан с ипотекой связан с введением программ льготного кредитования.