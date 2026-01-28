Ричмонд
В Иркутской области власти ответили на жалобы школьников на холод в классах

В сети появились сообщения, что дети якобы вынуждены сидеть на уроках в верхней одежде.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов ответил на обращения школьников, которые жаловались на холод в классах во время сильных морозов. В сообщениях говорилось, что дети якобы вынуждены сидеть на уроках в верхней одежде, также им грозили переводом на вторую смену, если они не будут ходить в школу при температуре −43 градуса.

— Муниципалитеты оперативно проверили эти заявления. Получается, что в них больше эмоций ребят, чем фактов, которые в большей части не подтвердились, — отметил Парфенов. — Морозы в Сибири — это не экзотика, а наша климатическая особенность. Школы знают, как действовать.

Также он дал прямое указание руководителям и педагогам.

— Я еще раз хочу напомнить: необходимо соблюдать требования к посещению школ, которые устанавливает каждый муниципалитет, и не требовать под разными предлогами обязательного посещения, если температура понижается до определенных значений.

Парфенов подчеркнул, что здоровье детей — в приоритете, а школа всегда может скорректировать учебные планы, чтобы нагнать программу. Он добавил, что если родители все же решили отправить ребенка на занятия, его обязаны принять — заведения работают при любой погоде. При этом руководство учреждений должно оперативно реагировать, если температура в классах опускается ниже установленных санитарных норм.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что информация о нарушениях организации питания в центре в Братске не подтвердилась.