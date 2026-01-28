Ричмонд
Эксперт Ляшок: вводить ежеквартальную индексацию пенсии нет необходимости

При нынешнем уровне инфляции это не нужно, отметил научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии.

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Ежеквартальная индексация пенсий теоретически возможна, она составляла бы 1−1,5%, однако при нынешних темпах инфляции необходимости в ее введении нет. Об этом сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

Ранее группа депутатов во главе с председателем партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым сообщила о внесении в Госдуму законопроекта, предусматривающего ежеквартальную индексацию пенсий.

«Теоретически ежеквартальная индексация пенсий вполне возможна. В начале каждого квартала в таком случае пенсии индексировались бы по уровню роста цен за прошлый квартал. В 1990-е годы правительство действительно индексировало пенсии чаще, чем раз в год из-за высоких темпов инфляции в этот период. Однако сейчас темп инфляции значительно ниже, поэтому вводить такую практику нет необходимости», — сказал Ляшок.

Он также добавил, что темпы инфляции значительно ниже. Для введения ежеквартальной индексации уровень инфляции должен выражаться двузначными величинами.

«При текущем официальном уровне инфляции пенсии ежеквартально повышались бы на 1−1,5%», — уточнил Ляшок.