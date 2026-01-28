Эксперт Ляшок: вводить ежеквартальную индексацию пенсии нет необходимости

«Теоретически ежеквартальная индексация пенсий вполне возможна. В начале каждого квартала в таком случае пенсии индексировались бы по уровню роста цен за прошлый квартал. В 1990-е годы правительство действительно индексировало пенсии чаще, чем раз в год из-за высоких темпов инфляции в этот период. Однако сейчас темп инфляции значительно ниже, поэтому вводить такую практику нет необходимости», — сказал Ляшок.