МВД и Минпросвещения начнут передавать друг другу данные о детях иностранцев

С 28 января вступает в силу закон о регулярном обмене данными о детях иностранных граждан между Минпросвещения и МВД России. Речь идет об обучающихся в школах и колледжах.
Как уточняется, МВД теперь будет информировать органы управления образованием о постановке и снятии с учета детей мигрантов. Утверждается, что это позволит определять потребность в их устройство в учебные заведения.
При этом Минпросвещения станет передавать в МВД данные о подаче заявлений на зачисление в образовательное учреждение. Кроме того, будет произведен обмен результатами тестирования на знание русского языка.
Правительство РФ также планирует обновить перечень инфекционных болезней, на которые будут проверять трудовых мигрантов. Тестирование будет проходить на обязательной основе.