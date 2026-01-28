Ричмонд
Отбитые конечности, отмороженные легкие и безгрешные души: каким экстримом занимались в январе сибиряки — 25 смелых фото

Январь в Сибири традиционно проверяет людей на прочность — и, судя по этим кадрам, желающих испытать себя меньше не становится. Крещенские купания, заезды по заснеженным склонам, зимний виндсерфинг и сапборды на ледяной воде — все это попало в объективы камер в самый холодный месяц года.

На фотографиях — люди разного возраста и профессий: кто-то ныряет в прорубь, кто-то выходит на воду при минус 30, а кто-то разгоняется по склону, игнорируя мороз и ветер. Экстрим здесь не ради показухи, а скорее как способ доказать себе и окружающим: сибирская зима — не повод сидеть дома.