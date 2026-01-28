В Госдуме рассказали, кому с 1 февраля повысят выплаты

Как сообщили РИА Новости в Госдуме, ежемесячная выплата инвалидам I группы увеличится до 6157 рублей, а для инвалидов войны и участников ВОВ, ставших инвалидами, — до 8794 рублей. Повышение коснётся всех категорий получателей, включая детей-инвалидов. После индексации выплаты ветеранам боевых действий составят 4839 рублей, а участникам Великой Отечественной войны — 6596 рублей.