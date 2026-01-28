В Госдуме рассказали, кому с 1 февраля повысят выплаты

С 1 февраля в России будет проведена индексация социальных выплат для инвалидов, ветеранов боевых действий и участников Великой Отечественной войны.
Как сообщили РИА Новости в Госдуме, ежемесячная выплата инвалидам I группы увеличится до 6157 рублей, а для инвалидов войны и участников ВОВ, ставших инвалидами, — до 8794 рублей. Повышение коснётся всех категорий получателей, включая детей-инвалидов. После индексации выплаты ветеранам боевых действий составят 4839 рублей, а участникам Великой Отечественной войны — 6596 рублей.
Депутат подчеркнул, что повышение происходит автоматически и не требует дополнительных заявлений от граждан. По его словам, регулярная индексация является важной частью государственной политики, направленной на повышение уровня жизни и социальной защищённости наиболее уязвимых категорий населения.
