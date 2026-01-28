Теннисист Зверев заявил, что устал от отца и брата

Зверев вышел в полуфинал Australian Open, обыграв в четвертьфинале американца Лернера Тьена. Матч продолжался 3 часа 10 минут и завершился в четырех сетах со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3). Немецкий теннисист 24 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из семи брейк-пойнтов. Его соперник выполнил 11 подач навылет, но при этом допустил девять двойных ошибок и не использовал ни одного брейк-пойнта. Издание отмечает, что отец и брат спортсмена традиционно присутствовали на трибунах и активно поддерживали его на протяжении встречи.