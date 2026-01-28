Теннисист Зверев заявил, что устал от отца и брата

Чемпионат проходит в Австралии.
Немецкий теннисист, третья ракетка мира Александр Зверев после выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2026 года с юмором пожаловался на усталость от собственного тренерского штаба, в который входят его отец Александр Зверев-старший и брат Михаил. Об этом игрок рассказал журналистам после матча в Мельбурне.
«Они от меня не устали, ведь я за все плачу, а я от них устал», — сказал Зверев, смеясь. Его слова передает «Чемпионат».
Зверев вышел в полуфинал Australian Open, обыграв в четвертьфинале американца Лернера Тьена. Матч продолжался 3 часа 10 минут и завершился в четырех сетах со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3). Немецкий теннисист 24 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из семи брейк-пойнтов. Его соперник выполнил 11 подач навылет, но при этом допустил девять двойных ошибок и не использовал ни одного брейк-пойнта. Издание отмечает, что отец и брат спортсмена традиционно присутствовали на трибунах и активно поддерживали его на протяжении встречи.
Сейчас в Мельбурне стартовал первый в сезоне турнир Большого шлема — Australian Open. В этом году в основной части выступят 12 российских теннисистов. Главные надежды на успех возлагаются на Мирру Андрееву и Диану Шнайдер, которые уже уверенно прошли первый круг. Подробнее об итогах первого круга, прогнозах и призовом фонде, — в материале URA.RU.