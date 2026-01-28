Автоюрист объяснил, почему нельзя не чистить автомобиль от снега

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Своевременно не почищенный от снега автомобиль ухудшает видимость для самого водителя и создает опасность для других участников движения, рассказал РИА Новости сопредседатель Ивановского регионального отделения «Народного фронта», автоюрист, судебный автоэксперт Александр Касьяненко.
«Игнорирование заснеженного автомобиля может привести к неприятным последствиям. Во-первых, ухудшается видимость. Снег на стеклах мешает обзору, а снежная “шапка” на крыше при резком торможении может сползти на лобовое стекло, полностью перекрыв вид. Это серьезно увеличивает риск ДТП», — рассказал Касьяненко.
Кроме того, неочищенный автомобиль создает опасность для других участников движения, отметил автоюрист.
«Куски льда и снега, отлетающие во время движения, могут повредить другие транспортные средства или стать причиной аварии, а это грозит денежными выплатами», — добавил Касьяненко.