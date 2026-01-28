Автоюрист объяснил, почему нельзя не чистить автомобиль от снега

«Игнорирование заснеженного автомобиля может привести к неприятным последствиям. Во-первых, ухудшается видимость. Снег на стеклах мешает обзору, а снежная “шапка” на крыше при резком торможении может сползти на лобовое стекло, полностью перекрыв вид. Это серьезно увеличивает риск ДТП», — рассказал Касьяненко.