Автоюрист объяснил, почему нельзя не чистить автомобиль от снега

РИА Новости: неочищенный от снега автомобиль ухудшает видимость для водителя.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Своевременно не почищенный от снега автомобиль ухудшает видимость для самого водителя и создает опасность для других участников движения, рассказал РИА Новости сопредседатель Ивановского регионального отделения «Народного фронта», автоюрист, судебный автоэксперт Александр Касьяненко.

«Игнорирование заснеженного автомобиля может привести к неприятным последствиям. Во-первых, ухудшается видимость. Снег на стеклах мешает обзору, а снежная “шапка” на крыше при резком торможении может сползти на лобовое стекло, полностью перекрыв вид. Это серьезно увеличивает риск ДТП», — рассказал Касьяненко.

Кроме того, неочищенный автомобиль создает опасность для других участников движения, отметил автоюрист.

«Куски льда и снега, отлетающие во время движения, могут повредить другие транспортные средства или стать причиной аварии, а это грозит денежными выплатами», — добавил Касьяненко.