Похудевшая Анна Семенович показала фигуру в купальнике в Дубае

«Ко мне вернулась моя талия! Лет семь назад я начала резко набирать вес, хотя питалась как обычно. Принимать это было сложно, я даже начинала себя ненавидеть. Я побежала по врачам, и у меня выявили гипотиреоз», — рассказала Семенович.
По словам артистки, врачи прописали ей гормоны, но стройность так и не вернулась. Причиной оказалась инсулинорезистентность. Под наблюдением специалиста артистка начала коррекцию с помощью инъекций.
«Сегодня я снова выгляжу, как 10 лет назад. От своего отражения в зеркале я получаю огромное удовольствие, я снова стройняшка. Ура! Я за здоровье и красивые формы, но не за болезненную худобу», — подвела итог певица.
За год Семенович сбросила семь килограммов. Теперь она поставила новую цель — похудеть ещё на пять килограммов. Для этого артистка использует диету, аппаратные процедуры для коррекции фигуры и фитнес. Почти год она не тренировалась по медицинским причинам. Сейчас Семенович вернулась к занятиям, чтобы быстрее достичь результата.
Ранее Семенович отказалась от предложения богатого фаната, который хотел видеть её в образе соблазнительной Снегурочки и готов был заплатить за это 12 миллионов рублей. Каждую зиму певицу засыпают предложениями выступить якобы для детей, но в откровенном образе — с ярким макияжем и в провокационной одежде.
