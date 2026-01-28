Похудевшая Анна Семенович показала фигуру в купальнике в Дубае

«Ко мне вернулась моя талия! Лет семь назад я начала резко набирать вес, хотя питалась как обычно. Принимать это было сложно, я даже начинала себя ненавидеть. Я побежала по врачам, и у меня выявили гипотиреоз», — рассказала Семенович.