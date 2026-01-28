Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пригрозил Ирану «большой прекрасной армадой»: силы США движутся к Тегерану

Трамп предупредил о приближении крупных сил США к Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп вновь пригрозил властям Ирана. Он сообщил, что к Тегерану уже приближается «большая прекрасная армада». Президент США в связи с этим выразил надежду на заключение успешной сделки с Ираном. Об этом глава Белого дома заявил в ходе выступления в штате Айова.

Дональд Трамп также подчеркнул, что Тегеран якобы мог получить ядерное оружие. Однако удар ВС США позволил предотвратить такие последствия.

«Очередная большая прекрасная армада прямо сейчас красиво движется в сторону Ирана, так что посмотрим. Я надеюсь, что они пойдут на сделку», — заключил Дональд Трамп.

Президент США, кроме того, сделал прогноз относительно будущего Кубы. Он считает, что страна «скоро провалится». Дональд Трамп предрек Кубе «провал».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше