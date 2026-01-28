Американский лидер Дональд Трамп вновь пригрозил властям Ирана. Он сообщил, что к Тегерану уже приближается «большая прекрасная армада». Президент США в связи с этим выразил надежду на заключение успешной сделки с Ираном. Об этом глава Белого дома заявил в ходе выступления в штате Айова.
Дональд Трамп также подчеркнул, что Тегеран якобы мог получить ядерное оружие. Однако удар ВС США позволил предотвратить такие последствия.
«Очередная большая прекрасная армада прямо сейчас красиво движется в сторону Ирана, так что посмотрим. Я надеюсь, что они пойдут на сделку», — заключил Дональд Трамп.
Президент США, кроме того, сделал прогноз относительно будущего Кубы. Он считает, что страна «скоро провалится». Дональд Трамп предрек Кубе «провал».