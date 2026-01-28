Трамп пригрозил Ирану «большой прекрасной армадой»: силы США движутся к Тегерану

Американский лидер Дональд Трамп вновь пригрозил властям Ирана. Он сообщил, что к Тегерану уже приближается «большая прекрасная армада». Президент США в связи с этим выразил надежду на заключение успешной сделки с Ираном. Об этом глава Белого дома заявил в ходе выступления в штате Айова.