Эксперт назвал продукты, которые нельзя есть при гастрите и язве

Врач-гастроэнтеролог Клара Сычугова рассказала NEWS.ru, какие продукты вызывают боль при гастрите и язвенной болезни. По ее словам, питание не влияет на развитие этих болезней, но может сильно ухудшить самочувствие.
— Существуют продукты, которые обладают раздражающим действием для рецепторов желудка. У каждого человека они индивидуальны, но чаще всего это острая пища, жирные соусы, томаты, шоколад, мята и кофе, — пояснила врач.
Из-за них может возникать жжение и тяжесть в животе. Основной причиной гастрита и язвы в большинстве случаев является не диета, а бактерия Helicobacter pylori, открытая в 1982 году. Она ответственна за 90% случаев хронического гастрита и 70% язвенной болезни.
