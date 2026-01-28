Утренние автобусы во Владивостоке задержались из-за проверки ГАИ

В частности, в социальных сетях, в telegram-чате главы города поступили жалобы, что утром не было ни одного автобуса на Змеинке и 3-й Рабочей, жители 63-го и 64-го микрорайонов не дождались автобусов маршрута № 46.
Причина невыхода автобусов — проверка Госавтоинспекции, профилактическое мероприятие затронуло перевозчиков «Каслар» и «ДВ-Транссети». Подобная проверка проводилась 25 декабря 2025 года «в связи с большим количеством жалоб на техническое состояние транспортных средств», в тот день пассажиры, пытавшиеся уехать на работу, недосчитались многих автобусов в районе транспортно-пересадочного узла в районе Баляевской развязки.
Во время сегодняшних проверок проверялось не только техническое состояние транспортных средств, но и наличие необходимых документов у водителей.
Зато позитивные изменения отметили жители Снеговой Пади — обещанные маршруту № 95 дополнительные автобусы большого класса сегодня вышли на маршруты. Ранее пассажиры неоднократно сообщали, что на линии не хватает автобусов, а автобусам не хватает вместимости.