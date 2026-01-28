Онколог рассказал, какие обследования нужно проходить людям после 30 лет

По его словам, дополнительно женщинам один раз в два года стоит делать УЗИ молочных желез, проходить осмотр у гинеколога, а также один раз в три года сдавать мазок на онкоцитологию (ПАП-тест). При наличии факторов риска рекомендуется сдавать тест на вирус папилломы человека. Мужчинам же стоит посещать уролога — по показаниям, отметил врач.