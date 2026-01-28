Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стивен Сигал выставил на продажу особняк на Рублёвке

Голливудская звезда с российским паспортом Стивен Сигал решил расстаться с элитной недвижимостью в Подмосковье. Актёр выставил на продажу свой особняк на Рублёво-Успенском шоссе.

Источник: Life.ru

Как сообщает РИА «Недвижимость» со ссылкой на компанию NF Group, которая стала эксклюзивным консультантом сделки, на продажу выставлен загородный дом площадью 500 квадратных метров. Резиденция расположена в закрытом охраняемом клубном посёлке «Конус», где находятся всего 22 дома, выполненных в единой архитектурной концепции.

Участок актёра занимает 15 соток и располагается в лесной зоне. Комплекс включает основной двухэтажный дом, отдельный гостевой дом с баней и беседку-барбекю. В главном здании предусмотрены три спальни, три санузла, собственный кинотеатр, винная комната, кабинет и гараж на два автомобиля.

Гостевой дом также выполнен в двух уровнях. На первом этаже оборудованы сауна, душевая и санузел, а на втором расположена спальня с отдельным санузлом. При этом стоимость резиденции представитель NF Group раскрывать не стал.

Ранее Life.ru сообщал, что Стивен Сигал готовит к международному прокату документальный фильм об СВО. Актёр рассказал, что работа над картиной «Во имя справедливости» выходит на финальную стадию. Премьера планируется в первые месяцы 2026 года.

Все самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.