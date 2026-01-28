Стивен Сигал выставил на продажу особняк на Рублёвке

Как сообщает РИА «Недвижимость» со ссылкой на компанию NF Group, которая стала эксклюзивным консультантом сделки, на продажу выставлен загородный дом площадью 500 квадратных метров. Резиденция расположена в закрытом охраняемом клубном посёлке «Конус», где находятся всего 22 дома, выполненных в единой архитектурной концепции.
Участок актёра занимает 15 соток и располагается в лесной зоне. Комплекс включает основной двухэтажный дом, отдельный гостевой дом с баней и беседку-барбекю. В главном здании предусмотрены три спальни, три санузла, собственный кинотеатр, винная комната, кабинет и гараж на два автомобиля.
Гостевой дом также выполнен в двух уровнях. На первом этаже оборудованы сауна, душевая и санузел, а на втором расположена спальня с отдельным санузлом. При этом стоимость резиденции представитель NF Group раскрывать не стал.
Ранее Life.ru сообщал, что Стивен Сигал готовит к международному прокату документальный фильм об СВО. Актёр рассказал, что работа над картиной «Во имя справедливости» выходит на финальную стадию. Премьера планируется в первые месяцы 2026 года.
