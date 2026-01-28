«Выберу.ру»: треть мужчин стремится больше зарабатывать перед рождением ребенка

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Более трети россиян (33%) начинают больше работать, готовясь к появлению в семье ребенка. При этом 23% опрошенных увеличивают часы работы на текущем месте, чтобы получить прибавку и повышение, а каждый десятый ищет дополнительный источник заработка, показали опрос финансового маркетплейса «Выберу.ру» (материалы есть в распоряжении ТАСС).