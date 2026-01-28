Глава офиса ВОЗ в РФ: биодобавки не могут излечивать

«Важно отметить, что маркетинг таких добавок не должен вводить потребителей в заблуждение, например, обещать излечение или профилактику заболеваний без каких-либо научных доказательств для того, — подчеркнул Бердыклычев. — У ВОЗ нет общих рекомендаций по широкому применению биодобавок для всего населения. Пищевые добавки рассматриваются нами как инструмент целенаправленного вмешательства в случаях, когда у определенных уязвимых групп населения выявлен дефицит конкретных микронутриентов».