Землетрясение произошло в Бурятии ночью 28 января

Благо, никаких разрушений сейсмособытие не принесло. Единственное, сибиряки могли проснуться из-за трясущихся кроватей и стеллажей с книгами. Сейчас все объекты работают в штатном режиме, переживать не стоит. Для Байкала это самое обычное явление.