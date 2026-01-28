Землетрясение произошло в Бурятии ночью 28 января

Землетрясение в Бурятии 28 января 2026 года произошло около двух часов ночи. Как сообщили КП-Иркутск в Единой геофизической службе, эпицентр находился в Баргузинском районе, неподалеку от улуса Уржил.
Благо, никаких разрушений сейсмособытие не принесло. Единственное, сибиряки могли проснуться из-за трясущихся кроватей и стеллажей с книгами. Сейчас все объекты работают в штатном режиме, переживать не стоит. Для Байкала это самое обычное явление.
