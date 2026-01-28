Умер легендарный регги-музыкант Слай Данбар

В 1972 году Слай познакомился и подружился с Робби Шекспиром. В 1980 году эти два музыканта, также известные как «Близнецы Риддима», основали лейбл Taxi Records, который помог карьере таких артистов, как Шагги, Шабба Рэнкс, Скип Марли, Бини Мэн и Red Dragon. Данбар 13 раз был номинантом на премию «Грэмми». Он получал эту награду в 1985 и 1999 году.