Умер легендарный регги-музыкант Слай Данбар

Двукратный обладатель музыкальной премии «Грэмми», барабанщик, игравший в жанре регги, Слай Данбар скончался в возрасте 73 лет, сообщила газета Jamaica Gleaner, публикацию которой перевёл aif.ru.
О кончине исполнителя журналистам рассказала его супруга Тельма. На информацию о смерти барабанщика отреагировал солист группы UB40 Али Кэмпбелл.
«Словами не описать, как я огорчен известием о кончине моего друга и легенды. Современные ритмы просто не были бы такими, какими они есть, без влияния регги и дэнсхолл-ритмов, основу которых Слай заложил в одиночку», — отметил певец в социальной сети Facebook*.
Издание Rolling Stone также написало о смерти музыканта. Журнал упомянул скончавшегося в 2021 году бас-гитариста Робби Шекспира, который выступал в дуэте с Данбаром.
«Слай и Робби были бесспорными мастерами своего дела, привнося тонкий, неторопливый и непоколебимый ритмический подход», — сказано в публикации.
Слай Данбар (настоящее имя — Лоуэлл Филлмор Данбар) родился в 10 мая 1952 года на Ямайке. В 15 лет он начал играть в группе Yardbrooms. Кроме того, он выступал в коллективе Revolutionaries. Также Данбар принимал участие в записи песен солиста Джуниора Марвина и дуэта Дэйва Баркера и Анселя Коллинза (Dave and Ansell Collins).
В 1972 году Слай познакомился и подружился с Робби Шекспиром. В 1980 году эти два музыканта, также известные как «Близнецы Риддима», основали лейбл Taxi Records, который помог карьере таких артистов, как Шагги, Шабба Рэнкс, Скип Марли, Бини Мэн и Red Dragon. Данбар 13 раз был номинантом на премию «Грэмми». Он получал эту награду в 1985 и 1999 году.
