Эксперт Голубева: увольнение в день подачи заявления могут признать незаконным

По словам эксперта, по соглашению сторон трудовой договор может быть прекращен и до истечения двухнедельного срока. Кроме того, в ряде случаев работодатель обязан уволить сотрудника в срок, указанный в заявлении, если работник не может продолжать работу, в том числе при зачислении в образовательную организацию или выходе на пенсию, а также при установленном нарушении работодателем трудового законодательства или условий договора.