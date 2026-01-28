Ричмонд
Семья Шатунова оценила ущерб по уголовному делу Разина в миллиард рублей

Ущерб по уголовному делу против продюсера Андрея Разина может вырасти до одного миллиарда рублей. Такую оценку дала семья солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, который умер в 2022 году. Речь идёт о втором эпизоде мошенничества с фальсификацией договора.

Как представитель семьи отметил в беседе с ТАСС, по оценке родных Шатунова, ущерб может вырасти в два раза из-за появления в уголовном деле второго эпизода мошенничества в особо крупном размере, который непосредственно связан с певцом.

Ранее Life.ru сообщал, что ущерб по делу Разина изначально оценили более чем в 500 миллионов рублей. В правоохранительных органах предупреждали — сумма может вырасти к концу расследования. Бывшего продюсера объявили в розыск. Дело завели заочно по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сразу после этого Разин покинул Россию. Сейчас он находится в США. Недавно следствие вновь попросило суд арестовать продюсера заочно.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

