В Госдуме хотят ввести ежегодную выплату 13-й пенсии всем пенсионерам

В РФ могут ввести выплату 13-й пенсии для всех пенсионеров. Соответствующее предложение в начале декабря внесла группа депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия». Лидер партии Сергей Миронов напомнил, что подобное предложение вносится регулярно уже на протяжении десяти лет.
«13-я пенсия — это заслуженный и очень нужный подарок пенсионерам, которые поддерживают президента и СВО. Такая выплата поможет компенсировать отставание пенсий от уровня реальной инфляции», — сказал Миронов РИА Новости.
Предполагается, что каждый пенсионер накануне Нового года будет получать доплату не ниже 1,5 прожиточного минимума пенсионера.
Ранее Социальный фонд РФ сообщил, что с начала 2026 года повышенную надбавку к пенсии получили 4,9 миллионов граждан. Речь идёт о спецнадбавке, которая выдаётся 80-летним пожилым людям, а также инвалидам I группы.
Также россиянам рассказали, какой будет пенсия, если не работать официально.