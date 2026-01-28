Ричмонд
В Госдуме хотят ввести ежегодную выплату 13-й пенсии всем пенсионерам

Миронов: 13-я пенсия поможет компенсировать отставание выплат от инфляции.

Источник: Комсомольская правда

В РФ могут ввести выплату 13-й пенсии для всех пенсионеров. Соответствующее предложение в начале декабря внесла группа депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия». Лидер партии Сергей Миронов напомнил, что подобное предложение вносится регулярно уже на протяжении десяти лет.

«13-я пенсия — это заслуженный и очень нужный подарок пенсионерам, которые поддерживают президента и СВО. Такая выплата поможет компенсировать отставание пенсий от уровня реальной инфляции», — сказал Миронов РИА Новости.

Предполагается, что каждый пенсионер накануне Нового года будет получать доплату не ниже 1,5 прожиточного минимума пенсионера.

Ранее Социальный фонд РФ сообщил, что с начала 2026 года повышенную надбавку к пенсии получили 4,9 миллионов граждан. Речь идёт о спецнадбавке, которая выдаётся 80-летним пожилым людям, а также инвалидам I группы.

