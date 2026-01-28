В Госдуме хотят ввести ежегодную выплату 13-й пенсии всем пенсионерам

В РФ могут ввести выплату 13-й пенсии для всех пенсионеров. Соответствующее предложение в начале декабря внесла группа депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия». Лидер партии Сергей Миронов напомнил, что подобное предложение вносится регулярно уже на протяжении десяти лет.