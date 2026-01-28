Трамп высмеял появление Макрона в солнцезащитных очках в Давосе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высмеял появление французского коллеги Эммануэля Макрона в солнцезащитных очках на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Свое появление в солнечных очках французский лидер объяснял лопнувшим в глазу сосудом. В Елисейском дворце заявляли, что это не опасно.
— Что это была за история с его очками на днях? Что это было? — с иронией задался вопросом Трамп, выступая во вторник, 27 января, перед сторонниками в Айове, передает РИА Новости.
20 января Эммануэль Макрон выступил на Всемирном экономическом форуме в непрозрачных солнцезащитных очках. Во время выступления он отметил, что в мире снова стали появляться империалистические амбиции, а единственный закон, который имеет значение, — это закон сильнейшего.
На встречу в Елисейском дворце 17 января Макрон также пришел в солнцезащитных очках. Офтальмохирург и доктор медицинских наук Татьяна Шилова считает, что причиной этого состояния мог стать резкий скачок артериального давления. Особое внимание к глазам главы Франции возникло после того, как он вышел на публику с покрасневшим, вероятно, из-за лопнувшего сосуда глазом.