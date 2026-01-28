Эксперт Покровский: разработка российских вакцин от ВИЧ займет от трех лет

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Все вакцины против ВИЧ, которые разрабатываются в РФ, находятся на ранней стадии доклинических исследований, использовать их начнут минимум через три-пять лет. Об этом ТАСС сообщил заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский.